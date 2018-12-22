» متصلة: زوجي توفي وهو يجامعني

22 ديسمبر 2018 - 07:14 م

أفادت متصلة خلال برنامج للفتاوى على قناة "الناس"، بأن زوجها توفى وهو في حالة جماع معها، متسائلة: "هل هذا يدل على سوء الخاتمة".

وقالت المتصلة التي تدعى "أمة الله" من الإسكندرية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس: "زوجي متوفي من 4 سنوات الله يرحمه.. ولكن كانت وفاته غريبة.. توفى وهو في حالة جماع معي.. كان مصلي الفجر وقارئ قرآن بعد الفجر.. بس ربنا حكم بالوضع ده".

وتابعت: "أنا عايزه استفسر عن سؤال.. أنا جوزي كان من النوع اللي بيقرأ قرآن ويصلي كتير.. بس أنا حزينة جدا على نهايته.. هل هو مات على جنابة وهيقابل ربنا على جنابة؟ .. هل هذه كانت خاتمة غير جيدة بالنسبة له؟.. الموضوع ده عاملي حالة صرع بداخلي".

لا تقلقي ولا تحزني نهائيًا، زوجك لم يمت على معصية حتى تحزني ولكنه مات على طاعة، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لصحابته: "وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

وأوضح: "إذاً الرجل كان في طاعة وشاء الله أن يموت وهو على هذه الحالة، فهذه لا تدل على سوء الخاتمة إطلاقًا، فعليك (الزوجة) الدعاء له بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات، "يعني حطي في بطنك بطيخة صيفي واطمني على الآخر".

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