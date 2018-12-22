القبض على المتهمين بقتل ضحية حادث «جراج شبرا الخيمة»

22 ديسمبر 2018 - 07:26 م

ألقت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة، السبت، القبض على 2 من المتهمين في واقعة مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بمنطقة القطاوى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب الخلاف على إدارة جراج في الشارع.

كان العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بمنطقة القطاوي دائرة القسم ووجود جثه ومصابين، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم إلى موقع البلاغ. وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة البيضاء بشارع 25 بمنطقة القطاوي وتبين وجود جثة أحد الأشخاص ومصابين آخرين.

وتوصلت التحريات أن المشاجرة بسبب الخلاف على ملكية جراج عمومى بالمنطقة، حيث استعان كل طرف بأقاربه للاستيلاء على الجراج بقوة السلاح الأبيض، ونشبت بين الجميع مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم إيداع الجثة بمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وسؤال المصابين الأربعة عقب تحسن حالتهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز الأسلحة البيضاء.



