ضبط 3 أشخاص «ربطوا حرامي في عمود النور»

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بلاغ

ربط

حرامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم السبت، من كشف لغز توثيق أحد الأشخاص بعمود إنارة بمدينة المنزلة، وتبين أنه حاول سرقة منزل أحد سيدات القرية، فقام عدد من سكان القرية بتوثيقه لحين إبلاغ الشرطة، تعود الواقعة، بتلقى مركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا يفيد بتمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص وتبين انه سبق اتهامه فى عدد من القضايا، حال قيامه بسرقة إسطوانة "بوتاجاز" من داخل مسكن إحدى السيدات بقرية الخلايفة بدائرة المركز، لتأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

أشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة، وإصابته بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض "سنجة" وقيام قوة من المركز بالتوجه لمحل الواقعة وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بمحاولة ارتكاب واقعة السرقة، وحدوث إصابته نتيجة تعدي بعض الأشخاص عليه.

توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، إلى تحديد هوية مرتكبى واقعة تقييد المتهم بعمود الإنارة، والتعدى عليه بالضرب، وهم ثلاثة أشخاص عاملان وتاجر، مقيمون بذات القرية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.


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