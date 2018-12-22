» «عباس»: «حماس» جزء من الشعب ولا نقبل وصفها بالإرهابية

22 ديسمبر 2018 - 07:53 م

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، إنه يرفض وصف حركة حماس، والتي دخلت معها حركة فتح بزعامته في انقسام منذ 2007، بأنها إرهابية.

وقال عباس، خلال اجتماع للسلطة الوطنية الفلسطينية، "لا نقبل أن تُتهم حماس بأنها "إرهابية"، وهي جزء من الشعب الفلسطيني، ومختلفون معهم كل الاختلاف، وهذا بيننا كفلسطينيين".

إلا أنه جدد اتهامه لحماس بعرقلة المصالحة بقوله، "نقدر الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، وكنت قد قدمت مبادرة وحتى الآن لم تلقَ هذه المبادرة التجاوب المطلوب، ومنذ 2017 وحتى الآن حماس تماطل وتؤجل".



