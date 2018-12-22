"المقاومة الفلسطينية" تعلن الانعقاد الدائم

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أعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، السبت، أنها في حالة تشاور دائم منذ استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية، الجمعة، على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.

وقالت "العمليات المشتركة للمقاومة" (تضم الأجنحة العسكرية للفصائل بغزة)، في بيان، إنه "على إثر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، فإن الغرفة في حالة تشاور دائم وسيكون لنا موقف واضح الأحد".

وأوضحت أنها ستحدد في موقفها سياساتها وقواعد عملها تجاه "عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا في مسيرات العودة".

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الاعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين الجمعة، "انتهاكا جسيما وخطيرا للتفاهمات التي تمت مع مصر لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة".

ومنذ أشهر، تبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى "تهدئة" مع إسرائيل، إلا أنه لم يعلن عن نتائج هذه الجهود حتى اليوم.

واستشهد 4 فلسطينيين وجرح 39 آخرون، إثر استهدافهم بالرصاص من القوات الإسرائيلية، الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.


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