» البرادعي: رسالة إلى الشعب السوداني

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السودان

احتجاجات

البرادعي

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى الشعب السوداني، في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن السودانية، نظرًا للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وقال البرادعي"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "أدعو أهلنا في السودان أن يتذكروا أنهم في النهاية شعب واحد، على مَن فى السلطة أن يستمع لمطالب الشعب".

كما وجه "البرادعي"، في نهاية تغريدته، رسالة إلى جميع الأطراف يدعوهم فيها إلى "احترام قدسية الحياة والتوصل عن طريق الحوار إلى توافق يكفل حق الجميع في الحرية والكرامة".


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