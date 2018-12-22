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احتجاجات السودان

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البحرين تعلن تضامنها مع السودان

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البحرين ضمن أكثر 10 دول سعيدة بالعالم

المصريون ووكالات

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أعلنت البحرين، مساء السبت، تضامنها مع السودان، بالتزامن مع احتجاجات في هذا البلد، منددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار.
ووفق بيان للخارجية البحرينية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أعربت المنامة عن "تقديرها للمساعي الحثيثة للسودان بقيادة الرئيس عمر البشير من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية وتوفير سبل التقدم والرخاء للشعب السوداني".
وفي وقت سابق السبت، أفاد بيان صادر عن الرئاسة السودانية، أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أعلن، خلال اتصال هاتفي مع البشير، وقوف بلاده مع السودان "لتجاوز محنته".
ووذكر البيان السوداني، أن البشير طمأن الأمير تميم على "هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني إلى معالجة أسباب الأزمة".
والجمعة، اتسعت دائرة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار، في مدينتي ربك (مركز ولاية النيل الأبيض)، والأبيض (مركز ولاية شمال كردفان)، جنوب العاصمة الخرطوم، وعطبرة (ولاية نهر النيل/ شمال).
ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد. 

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