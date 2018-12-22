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الأمن السوداني يوقف 14 من قادة المعارضة

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أكد تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني أن السلطات الأمنية أوقفت 14 من قادة التحالف السبت، إثر استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية لليوم الرابع في عدة مدن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن صادق يوسف المتحدث باسم التحالف الذي يعد أحد تحالفين رئيسيين للمعارضة في البلاد، قوله إن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى (البالغ من العمر 85 عاما) من بين الموقوفين بعد اجتماع للمعارضة في العاصمة السودانية الخرطوم.
وطالب «يوسف» بإطلاق سراح المعتقلين فورا قائلا إن إلقاء القبض عليهم محاولة من جانب السلطات لوقف التحركات في الشارع. وأضاف أن حالة أبوعيسى الصحية سيئة ونقل إلى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه. وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين للحصول على تعليق.

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