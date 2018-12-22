» تفاصيل صادمة باعترافات قاتل عشيقته في العجوزة

كشف الترزي المتهم بتقطيع جسد عشيقته أشلاء ودفنها داخل مصطبة خرسانية بمحل (أتيليه) بمنطقة العجوزة، عن تفاصيل جريمته أمام رجال المباحث.
وأوضح المتهم، أنه "في يوم الجريمة، وفى أثناء تواجدها برفقته في المحل نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بتوجيه طعنة لها في البطن، وفكر في طريقة للتخلص من الجثة فقام خلال 4 ساعات بتقطيع جسدها بسكين كبير الحجم إلى 4 أجزاء، ثم استعان بصديقه سائق التوك توك، لمساعدته في حفر أرضية المحل، ودفن الأشلاء، وصب أسمنت عليها لإخفائها ومنع انتشار الرائحة".
البداية، عندما تلقى العميد وائل هلال، مأمور قسم الهرم، بلاغًا من سيدة تفيد بتغيب ابنتها (32 عامًا)، وأنها خرجت ولم تعد إلى المنزل منذ 48 ساعة.
وشكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، لكشف ملابسات اختفاء الفتاة، توصلت جهوده إلى أن الفتاة مطلقة وترتبط بعلاقة غير شرعية بترزي يمتلك "أتيليه" بمنطقة أرض اللواء، وأنها كانت تتردد عليه في محله لوجود شراكة بينهما في العمل، بحسب بوابة "الأهرام" الالكترونية.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بقتلها، وأرشد عن مكان دفنها، وتم استخراج الجثة في حضور النيابة العامة.