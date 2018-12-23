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وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

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المصريون ووكالات

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وصل إلى ولاية كليس التركية، يوم السبت، رتل يضم عربات مدرعة أرسلها الجيش التركي ضمن التعزيزات العسكرية على الحدود مع سورية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن رتلا عسكريا أرسله الجيش التركي من مختلف الثكنات العسكرية بالبلاد، وصل إلى قضاء "إلبيلي" بولاية كليس، برفقة فرق من قوات الشرطة.
ووفق مصادر عسكرية تركية، فإن القوات الجديدة تأتي لتعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سورية.

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