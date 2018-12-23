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سان جيرمان يحلق بعيدًا بقمة الدوري الفرنسي

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

المصريون ووكالات

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واصل فريق باريس سان جيرمان، السبت، التحليق بعيدًا بقمة الدوري الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتغلب باريس سان جيرمان على ضيفه نانت بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسع عشر للمسابقة المحلية.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، كيليان مبابي في الدقيقة 68 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يتصدر سان جيرمان الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليل، فيما تجمد رصيد نانت عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي نفس الجولة، واصل موناكو السقوط في الدوري، وخسر من ضيفه غانغون بهدفين دون رد.
أحرز الهدفين، ماركوس ترام ونولان رو في الدقيقتين 68 و75 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد موناكو عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطتين عن غانغون صاحب المركز العشرين والأخير.
وأسفرت باقي مباريات الجولة، السبت، عن، فوز تولوز على ليل بهدفين لهدف، واكتساح رين لنيم أولمبيك برباعية نظيفة، وفوز ستراسبورغ على نيس بهدفين دون رد، وتغلب سانت إيتيان على ديغون بثلاثية نظيفة.
فيما تعادل أنيجه مع مارسيليا ومونبليه مع ليون بنفس النتيجة بهدف لكل فريق، وستاد ريمس مع كان بهدفين لكل منهما.
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجا باللقب في 10 مناسبات. 

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