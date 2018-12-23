تأبين السائحتين المذبوحتين بالعاصمة المغربية

شهدت العاصمة المغربية الرباط تنظيم وقفات صامتة للتضامن مع أسر سائحتين إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية ذبحتا في منطقة جبال أطلس الأسبوع الماضي.



وعثر، الاثنين، على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر غيسبرسن، 24 عاما، والنرويجية مارين يولاند، 28 عاما، مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال،

