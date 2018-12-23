» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات

23 ديسمبر 2018 - 05:35 ص

ضرب "تسونامي" ضخم دولة إندونيسيا مما تسبب في حالات كثيرة من الوفيات والمصابين.



و لقي 20 شخصًا على الأقلّ مصرعهم، وأصيب 165 آخرون، بجروح في إندونيسيا أمس، السبت، إثر "تسونامي" ضرب مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوا وسومطرة، بحسب ما أعلنت وكالة الحالات الطارئة الأحد.



وقال المتحدّث باسم الوكالة، بوروو نوغروهو في بيان، إنّ "20 شخصاً قتلوا، وأصيب 165 بجروح، وهناك شخصان مفقودان، وذلك في ثلاث مناطق" ضربها التسونامي.

