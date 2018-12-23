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وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة

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أحمد سالم
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أحمد سالم

كشف الإعلامي أحمد سالم عن وفاة والده إثر أزمة قلبية مفاجئة ، مؤكدا أن الدفن والعزاء سيكون بالإسكندرية.

وقال "سالم" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "فقدت أعز الحبايب، أبي المهندس السيد سالم إثر أزمة قلبية مفاجئة، صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر الأحد 23 ديسمبر في مسجد المدينة المنورة بشارع محمد مسعود وابور المياه بالإسكندرية، والدفن بمقابر العائلة بالمنارة، العزاء للرجال والسيدات بجامع إبراهيم بعد صلاة المغرب غداً الأحد".

أحمد سالم بدأ مشواره الإعلامي في قناة "القاهرة والناس"، والتي قدم عبر شاشتها برنامج "المرايا"، ثم برنامج "القاهرة 360"

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