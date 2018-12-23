سر خطير وراء طلاق الراحلة شادية من صلاح ذو الفقار

23 ديسمبر 2018 - 08:36 ص

كشفت المحامية مني ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، عن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لعدم قدرة شادية على الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهضت أكثر من مرة، وخضعت لعدد من العمليات الكبرى.

وأضافت "ذو الفقار" خلال حوار ببرنامج "باب الخلق" المذاع علي فضائية "النهار"، أن الفنانة شادية زوجة أبيها كانت تعاملهم بشكل جيد جدا، ولا تتدخل في شئونهم أو علاقتهم بأبيهم.

وتابعت أن أبيها حافظ علي علاقة الألفة والمحبة مع والدتها "السيدة زينب"، حيث كانت تربطهما صلة قرابة وصداقة حقيقية، حيث كان أبيها يقضي معهم أيام الجمعة كاملة بشكل منتظم، مؤكدة أنهما لم يعلنا عن طلاقهما بشكل رسمي حتى توفاهما الله.