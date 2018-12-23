  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الدولار واليورو

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الشحات

مدرب العين: مع احترامي للأهلي فهو لا يملك ثمن "الشحات"

أرشيفية

كشف سر إلقاء سيدة من الدور الرابع.. مقطع جنسي يفسر الجريمة

عمرو أديب ولميس الحديدي

سر خناقة عمرو أديب و "لميس الحديدي"

رانيا يوسف

مفاجأة حول سعر فستان رانيا يوسف الجديد

سر خطير وراء طلاق الراحلة شادية من صلاح ذو الفقار

آخر الأخبار

الفنانة الراحلة شادية و ذو الفقار
الفنانة الراحلة شادية و ذو الفقار

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب قريته

#

بعد قميص "بلاي بوي" .. جمهور صلاح غاضب منه لسبب جديد

#

أحمد السعدني: "أنا وارث الكسل عن أبويا"

#

وفاة مخرجة شهيرة بعد صراع مع "السرطان"

كشفت المحامية مني ذو الفقار، ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، عن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لعدم قدرة شادية على الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهضت أكثر من مرة، وخضعت لعدد من العمليات الكبرى.

 وأضافت "ذو الفقار" خلال حوار ببرنامج "باب الخلق" المذاع علي فضائية "النهار"، أن الفنانة شادية زوجة أبيها كانت تعاملهم بشكل جيد جدا، ولا تتدخل في شئونهم أو علاقتهم بأبيهم.

وتابعت أن أبيها حافظ علي علاقة الألفة والمحبة مع والدتها "السيدة زينب"، حيث كانت تربطهما صلة قرابة وصداقة حقيقية، حيث كان أبيها يقضي معهم أيام الجمعة كاملة بشكل منتظم، مؤكدة أنهما لم يعلنا عن طلاقهما بشكل رسمي حتى توفاهما الله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟
» رئيس الشيشان يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة روسيا
» حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"
» السعودية تكشف حقيقية إلغاء تصريح السفر للمطلقة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين