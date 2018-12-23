كشف سر إلقاء سيدة من الدور الرابع.. مقطع جنسي يفسر الجريمة

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كشف المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الرابع بالوايلي عن أسباب قيامه بالإقدام على هذه الجريمة ، مؤكدًا أن المجني عليها اعترفت لها بقيامها بممارسة الرذيلة مع 4 أشخاص .

وتلقى قسم رجال المباحث بلاغا يفيد قيام رجل يدعى "أ. و" - 32 سنة - بإلقاء زوجته "ش.ح" من الدور الرابع بشارع الوايلي الكبير ، وأثبتت المعاينة صحة البلاغ وإصابة الزوجة بكسور متفرقة في الجسم.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إن زوجته أقرت له بممارسة الرذيلة مع 4 أشخاص مؤكدة أن شخصًا معينا ابتزها بمقطع فيديو ثم أجبرها على الذهاب لمنزله ولما نفذت طلبه فوجئت به يساومها على ممارسة الرذيلة مع 3 آخرين من أصدقائه مقابل حذف الفيديو وقد رضخت له.

وقدم المتهم لجهات التحقيق مقطعًا فيديو يحمل اعترافات الزوجة حيث ذكرت فيه اسم عشيقها وأصدقاءه ، مؤكدًا أنه فور رؤية الفيديو شعر بالصدمة وحاول قتلها بإلقائها من الشرفة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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