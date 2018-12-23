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بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالمحلة الكبرى

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قام مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بإقامة تدريب الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لتدريب شباب الدلتا على كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر الثقافة الإلكترونية.

قال ماجد الفقي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري إن مجلس الشباب المصري بدأ تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة بمركز ومدينة المحلة في مختلف المجالات التثقيفية والتدريبية والاجتماعية ومن ضمن هذه الأنشطة تدريب تعريفي عن الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع نادي الصيد الرياضى بمدينة المحلة الكبرى، وكان هدف الدورة توعية أكثر من 200 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية بخطورة التعامل مع الإنترنت والتطور التكنولوجي الحديث وكيفية الحماية الشخصية من القرصنة وسوف يتم التركيز الفترة المقبلة على عمل أنشطة متخصصة في مجال أمن المعلومات وذلك بالشراكة مع مختلف النقابات المهنية والعمالية وسوف تمتد لتشمل محافظة الغربية ككل، وعلى صعيد آخر مجلس الشباب المصري يهتم بالجانب الاجتماعي وسيعمل خلال الفترة القادمة على تقديم خدمات اجتماعية وصحية واسعة إيمانًا من المجلس بدوره الخدمي في جميع المجالات.

وقال طارق عبد المحسن منسق مجلس الشباب المصري بمركز ومدينة المحلة إن المجلس يسعى لتطوير الشباب في المدينة وليس الشباب فقط بل الفئات العمرية المختلفة وهذا ما  ظهر بالتدريب فلم يشمل التدريب فئة الشباب فقط بل حضره فئات مختلفة من أهالي الدلتا وذلك لتدريبهم على عدة محاور ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد خبراء مكافحة جرائم أمن المعلومات.

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بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية بالصور.. تدريب للشباب ضد الجرائم الإلكترونية


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