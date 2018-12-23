تعرف على المشروبات التى تمنحك النشاط فى الصباح

23 ديسمبر 2018 - 10:34 ص

يلجأ الكثيرون يوميًا إلى المشروبات المنبهة التى تمنح النشاط والحيوية لمواصلة اليوم بمتاعبه ومشاغله، ويحتسي الكثيرون القهوة كأحد المنبهات المحبوبة.

لكن من الممكن استبدال القهوة بمشروبات أخرى صحية تمنحك النشاط صباحًا وتمد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

1-كوب حليب مع شرائح الموز والفراولة، فهي يعد بمثابة وجبة متكاملة حيث يمد الجسم بالكالسيوم الموجود في اللبن مع الفيتامينات الموجودة بشرائح الفاكهة، ويعطيك إحساسًا بالشبع لساعات طويلة من اليوم.

2-الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويقي الجسم من العديد من الأمراض أبرزها السرطان، فاحرص على تناول كوب شاي أخضر بشكل يومي.

3-الماء الساخن بعصير الليمون، وهو سهل الإعداد وله الكثير من الفوائد حيث ينظف الكبد من السموم، ويطهر المعدة، ومدر للبول والبراز.

4-ماء جوز الهند، فهي تمد الجسم بالرطوبة لساعات طويلة وتقلل جفاف البشرة، وتمنحك الفيتامينات والمعادن التي تساعدك على التقليل من شعور الإجهاد والتعب خلال ساعات العمل.