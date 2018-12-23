  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
ممدوح حمزة

«حمزة» يطرح 10 خطط لإنقاذ مصر من ديونها

الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: أبواب الفضائيات أغلقت في وجهي

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

العثور علي جثة كويتي بمحافظة الغربية

هيكل والسادات

لماذا طلب السادات من هيكل عدم دخول الأهرام في رمضان

" نسخة من " القرآن" بالكونجرس لأداء القسم

نسخة من القرآن بالكونجرس لأداء القسم

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

أزمة فى "الجبلاية" بسبب مباراة الدراويش

العثور علي الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

العثور على الأسلحة التي استخدمت في ذبح السائحتين

رانيا يوسف

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

الزمالك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

«حمزة» يطرح 10 خطط لإنقاذ مصر من ديونها

الحياة السياسية

ممدوح حمزة
ممدوح حمزة

سارة عادل

أخبار متعلقة
#

القائمة المبدئية لمنتخب اليد في بطولة العالم

#

تعرف على عدد «المنتقبات» فى مصر

#

ضبط هارب من 10 سنوات سجن في حلوان

#

إسرائيل تعيد تشغيل «طريق الخطر» على حدود سيناء

مصر

اقتصاد

ديون

ممدوح حمزة

فائض

قال المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، إن هناك العديد من الأفكار والمشروعات لإنقاذ مصر من ديون فاتورة الغذاء الباهظة وفى نفس الوقت تحافظ على البيئة المصرية، التي من الممكن أن تحقق فائض في الميزانية.

وطرح "حمزة" عبر صفحته "تويتر"، 10 مقترحات تحتوى على أهم المشاريع التي خطت لها منذ بداية حياته المهنية، أولها هو إعادة تخطيط القرى المصرية في الدلتا والوادي لغرض استعادة الرقعة الزراعية وتضاعف إنتاجها عما كانت منذ 50 عامًا ماضية.

وتابع: "أفضل طريقة لتوصيل الفكرة هو عرض خطوات تنفيذها علي قرية حقيقية من قري مصر في الدلتا، موضحًا بأن قرية شوبر بمحافظة الغربية، والتي تقع وسط الدلتا، يبلغ تعداد سكانها 22 ألف نسمة، وعدد الأسر حوالي 5500 أسرة".

وأشار "حمزة" خلال سلسلة تغريداته إلى أن التخطيط يلزم توفير السكن للعائلات، ووقف التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد الجزء الأعظم، وإعادة زراعته بطريقة غزيرة الإنتاج، واستبدال عمارات سكنية بعدد قليل على حيز صغير بدلا من المباني الصغيرة على الـ214 فدان.

وأكد أن قرية شوبر العمارات السكنية تستحوذ على 50 فدان فقط من الـ214 فدانًا، وتعاد زراعة 150 فدانًا منها بالصرب الحديثة التي تصل مساحتها 11 فدان للصوبة الواحدة, ويتحول إلى ري حديث وإنتاج غزير".

واستكمل قائلاً: "أن يتصدر نصف الإنتاج مبني مجمع للإنتاج بطريقة الجمعية التعاونية أو المشاركة أو الفردي: تربية الماشية والداجنة، وتربية سمكية شبه مكثفة في الأحواض ومخابز ومصنع منتجات لبنية، للاكتفاء الذاتي للقرية وبيع الفائض للمدن الأخرى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو مرعب.. تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا
» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"
» وفاة والد إعلامي شهير بأزمة قلبية مفاجئة
» "تسونامي" ضخم يضرب إندونيسيا .. ومصرع العشرات
» «فياجرا النساء».. المتعة المميتة
» سقوط «التوك شو» بالسكتة «الفيسبوكية»؟

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين