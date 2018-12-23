بالصور.. فحص عيون 6000 مواطن في 5 محافظات

23 ديسمبر 2018 - 11:39 ص

واصلت "مبادرة عنيك في عنينا" لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء، إطلاق قوافلها بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون.

صرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم الكشف على 6000 مواطن خلال يومي الجمعة والسبت، ضمن مبادرة عنيك في عنينا للكشف عن مسببات العمى بمحافظات الشرقية والأقصر والبحيرة وسوهاج وقنا، ليصل عدد المستفيدين إلى 96 ألف مستفيد منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي.

وأكد عبد الفتاح أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تواصل عملها في 2019 بتوسيع نطاق العمل على نطاق أكبر ضمن فعاليات مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى والتي ستشمل عدد من المحافظات الجديدة مثل كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وأسيوط، وسوف يتم العمل بشكل مكثف محافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية والقليوبية والمنيا وبني سويف مع الاستمرار في العمل بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر وقنا وسوهاج والفيوم وأسوان.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.