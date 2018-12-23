القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير مدارس الصم والبكم بالسويس

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افتتح قائد الجيش الثالث الميداني، برفقه محافظ السويس أعمال تطوير مدرسة "التوفيق للصم وضعاف السمع" بمنطقة التوفيقية والتى قامت قيادة الجيش الثالث الميدانى بتطويرها بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذًا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. لتوفير مستوى تعليمي لائق لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي لتقديم فرص تعليم مناسبة لهم ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة ومنتجة فى المجتمع بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.

وخلال الافتتاح نقل قائد الجيش الثالث الميدانى تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لأبناء مدينة السويس الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود ضد العدوان على مدينة السويس ومازالوا يقفون خلف قواتهم المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومي ودعم جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى توجيهات سيادته المستمرة بدعم المؤسسات الخدمية بالمحافظات المختلفة.

وقدم أهالى السويس الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات فضلاً عن مشاركتها فى العديد من المشاريع التنموية لأبناء مدينة السويس .


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