تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

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متابعات - الدويني فولي

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التخابر

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محمد مرسي

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أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين، في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 6 يناير المقبل لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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