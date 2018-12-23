  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم
البرلمان

أبرزها الضرائب العقاربة.. البرلمان يوافق نهائيا على 6 قوانين

الأهلي

بث مباشر.. الأهلي يواجه جيما الأثيوبي في دوري الأبطال

ترامب

الإعلام الكاذب يضخم استقالة المبعوث الأمريكي ضد داعش

نقابة الصيادلة صورة أرشيفية

القضاء الإداري يعزل نقيب الصيادلة ويلغي قراراته

من العناصر الإرهابية

تصفية خلية إرهابية بالعريش والقضاء على 14 من عناصرها

صلاح

"صلاح" يفاجئ طلاب مدرسة بهدايا أعياد الميلاد

تأجيل

تأجيل دعوى تعديل مادة فترة الرئاسة لـ 20 يناير

120 ألف قتيل .. ضحايا تسونامي في أندونيسيا

120 ألف قتيل.. ضحايا تسونامي في إندونيسيا

الإعلامي محمود سعد

محمود سعد يكشف سرًا عن شجرة "الكريسماس"

الحرب العالمية الثالثة تدق الأجراس

3 أماكن قد تندلع منها الحرب العالمية الثالثة فى 2019

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى الممتاز

الرياضة

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

#

بالأسماء.. حكام ختام مباريات الجولة الرابعة عشرة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

طلائع الجيش والنجوم: إبراهيم نور الدين، ويعاونه عادل ماهر وأحمد الفار، ومحمود مغربي حكماً رابعا، وكل من وليد عبد العزيز وعمرو عايد حكماً خامساً.

حرس الحدود والإنتاج الحربى: محمد عباس قابيل، ويعاونه هانى العراقى وأحمد الكيال، ونادر زكى حكماً رابعاً، وكل من محمد الشرقاوى ووائل فرحان حكماً خامساً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر .. الزمالك يواجه القطن التشادي في الكونفدرالية
» كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام القطن التشادي بالكونفدرالية
» غضب ضد العنصرية.. حلق شعر مصارع أسود
» هذا ما قاله "ساويرس" عن الأمير طلال بعد وفاته
» فيديو مرعب.. تسونامي يجتاح حفلا موسيقيا
» بالفيديو..عجائب وغرائب رئيس المفوضية الأوروبية
» بالصور.. ازدحام شديد فى محطة "حلوان"
» سيدة بسيطة تتصدر "فيس بوك" بسبب أمنيتها الغريبة للعام الجديد
» إصابة إعلامية شهيرة بوعكة صحية: لازم أعمل فحوصات وأعرف مالي
» فشل في اغتصاب سيدة ثمانينية فقتلها وجردها من ملابسها
» اعترافات مثيرة لقاتل عشيقته بـ"أرض اللواء"

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين