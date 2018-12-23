أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى الممتاز

23 ديسمبر 2018 - 01:45 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

طلائع الجيش والنجوم: إبراهيم نور الدين، ويعاونه عادل ماهر وأحمد الفار، ومحمود مغربي حكماً رابعا، وكل من وليد عبد العزيز وعمرو عايد حكماً خامساً.

حرس الحدود والإنتاج الحربى: محمد عباس قابيل، ويعاونه هانى العراقى وأحمد الكيال، ونادر زكى حكماً رابعاً، وكل من محمد الشرقاوى ووائل فرحان حكماً خامساً.