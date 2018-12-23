أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى الممتاز

محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الثامن عشر لدورى القسم الأول، على النحو التالى:
طلائع الجيش والنجوم: إبراهيم نور الدين، ويعاونه عادل ماهر وأحمد الفار، ومحمود مغربي حكماً رابعا، وكل من وليد عبد العزيز وعمرو عايد حكماً خامساً.
حرس الحدود والإنتاج الحربى: محمد عباس قابيل، ويعاونه هانى العراقى وأحمد الكيال، ونادر زكى حكماً رابعاً، وكل من محمد الشرقاوى ووائل فرحان حكماً خامساً.
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