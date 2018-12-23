» كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام القطن التشادي بالكونفدرالية

متابعات - الدويني فولي
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيلة فريقه لخوض مباراة الإياب أمام فريق القطن التشادى بالكونفدرالية الإفريقية، والتى ستقام على ملعب إدريس محمد وايا بالعاصمة التشادية بنجامينا، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.
في حراسة المرمى : عماد السيد.
في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.
في خط الوسط فرجاني ساسي - محمد ابراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - إبراهيم حسن.
في خط الهجوم : كاسونجو كابونجو.
ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - عمر السعيد - حازم امام - أحمد مدبولي – أحمد فتوح - بهاء مجدي - مصطفي فتحي.
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