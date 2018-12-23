» بث مباشر .. الزمالك يواجه القطن التشادي في الكونفدرالية

23 ديسمبر 2018 - 03:39 م

يحل الزمالك ضيفا على القطن التشادي، في الرابعة مساء الأحد، في إياب دور الـ32، من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة القطن التشادي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

الوسط: محمد إبراهيم - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- محمود كهربا

الهجوم: كاسونجو كابونجو

وكان لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت بالقاهرة، قد انتهى بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة، وستكون مهمة الأبيض في تشاد سهلة للغاية.

ويقدم المصريون بثُ مباشر للمباراة