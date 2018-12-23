"السترات الصفراء" بإسرائيل: الشعب يريد إسقاط النظام

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وكالات- محمد عبد الرحمن

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إسرائيل

احتجاجات

السترات الصفراء

تظاهر المئات من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وزيادة فواتير الماء والكهرباء، المقررة مطلع العام 2019.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حوالي 400 متظاهر، انتشروا في شوارع تل أبيب، مساء أمس السبت، للاحتجاج على رفع الأسعار، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحكومة ضد الشعب، الشعب ضد الحكومة"، و"لنناضل ضد الغلاء" و"كفوا عن هدر المال على المستوطنات" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كما رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تشبه شعارات "الربيع العربي"، على غرار "الشعب يريد إسقاط النظام"، حيث رفعوا لافتات، مثل "بيبي (نتنياهو) إلى السجن.. لن ندفع.. الحكم للشعب وليس للسلطة أو الفرد".

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن المتظاهرين في تل أبيب ارتدوا "السترات الصفراء" خلال تظاهرهم، على غرار السترات التي يرتديها المحتجين الفرنسيين في شوارع باريس.

وأشارت القناة إلى أن المنطقة نفسها، تل أبيب، شهدت في الرابع عشر من الشهر الجاري، أولى التظاهرات التي استلهمت فكرة "السترات الصفراء" من التحرك الفرنسي، للاحتجاج على ارتفاع أسعار بعض الأغذية، وكذلك الماء والكهرباء. وهي أسعار مقررة مع بدء العام 2019.

وأوضحت القناة العبرية، أنه أمام الضغوطات واستمرار مظاهرات "السترات الصفراء" على مرحلتين، كانت الثانية منها بالأمس، السبت، والتي كانت أقل حشدا من سابقتها، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، التفاوض مع كبار شركات الأغذية لتأجيل رفع أسعار بعض المواد، وقال إنه يأمل خفض الزيادة في تعريفة الكهرباء إلى الحد الأدنى.

ونقلت القناة على لسان بعض المتظاهرين احتجاجهم على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في إسرائيل، وبأن بعضهم يعاني من ضيق الحال وسوء المعيشة، مرددين أن الحكومة لا تعمل لصالح الشعب، وإنما تعمل لصالح السياسيين فحسب.

يذكر أن المظاهرة الأولى لأصحاب "السترات الصفراء" في إسرائيل، والتي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري، شهدت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة بعد أن أقدم بعضهم على سد مفترق طرق رئيس في تل أبيب، واعتقال عشرات النشطاء.


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