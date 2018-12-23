» تغيير موعد مباراة الزمالك وبتروجت

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بتروجت

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة الزمالك وبتروجت، ضمن الجولة الثامنة عشر والمقرر لها يوم الجمعة المقبل 28 ديسمبر الجارى باستاد بتروسبورت الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة.

كما قررت اللجنة، إقامة مباراة بتروجت وانبى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر يوم الاربعاء 2 يناير 2019 الساعة الخامسة مساء بستاد المقاولون العرب.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة المسابقات أول اجتماع لها في الثانية عشرة ظهر غد الاثنين برئاسة عامر حسين بعد تشكيلها الجديد.


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