فعالية ثقافية لمؤسسة «هنداوي» للاحتفال باللغة العربية

23 ديسمبر 2018 - 04:46 م

أقامت مؤسسة «هنداوي للتعليم والثقافة»، فعالية ثقافية استضافت خلالها الدكتور خالد فهمي الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنوفية والذي ألقى محاضرة ثرية حول واقع اللغة العربية ومستقبلها في ظل التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار احتفالات المؤسسة باليوم العالمي للغة العربية.

وفي بداية الحفل ألقى حسام بيومي، كلمة عن جهود مؤسسة هنداوي في خدمة اللغة العربية، ثم ألقى الكاتب والروائي محمود النويشي قصيدة الشاعر حافظ إبراهيم اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها، ثم محاضرة الدكتور خالد فهمي التي أعقبها مداخلات ومناقشات قيِّمة من الحضور.

وقدم الحفل محمد سيد الأجدر الباحث اللغوي بالمؤسسة.