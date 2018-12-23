» أول تعليق من «نتنياهو» على انسحاب أمريكا من سوريا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أول تعليق نتنياهو

سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى تبديد قلق الإسرائيليين بعد إعلان سحب القوات الأمريكية من سوريا مؤكدا أن الدولة العبرية ستستمر في التصدي للوجود الإيراني في هذا البلد .

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، سحب كامل الجنود الأمريكيين من سوريا معتبرا أن هدف هزيمة داعش قد تحقق .

وكانت إسرائيل ترى في الوجود الأمريكي على الأراضي السورية حصنًا في مواجهة الوجود الإيراني وثقلًا موازيًا للنفوذ الروسي الكبير .

وقال نتنياهو لدى بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء “قرار سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا لن يغير سياستنا الثابتة ”.


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