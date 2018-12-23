بالفيديو.. الملك سلمان يودِّع الأمير طلال

23 ديسمبر 2018 - 04:56 م

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ولدى وصول «سلمان»، كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأحمد بن عبدالعزيز آل سعود، ومقرن بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأبناء الفقيد.

وقد أدى الصلاة على الفقيد الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

وقد ووري جثمان الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفى أمس السبت، بمقبرة العود .