» غدًا محاكمة المتهمين في إرهاب كنتاكى

23 ديسمبر 2018 - 05:16 م

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في إحداث إرهاب "مطعم كنتاكى" وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبدالفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن أسامة وفوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي.

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وما أن أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى .