  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

الحكومة السودانية تستجيب للمتظاهرين

الرئيس السيسي مع مجلس الهيئات القضائية

لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

البرلمان

تعرف على رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

مدبولي

الحكومة تُطلق أول خريطة للقطاع الصناعي في مصر

سحر نصر وزيرة الاستثمار

لهذه الأسباب..مصر تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يودِّع الأمير طلال

احتجاجات السودان

"الطوارئ" تُخمد احتجاجات السودان

السترات الصفراء في إسرئيل

"السترات الصفراء" بإسرائيل: الشعب يريد إسقاط النظام

السفارة الكويتية

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» يحذر الحكومة من تجاهل البرلمان

عبد الحفيظ: الأهلي تأهل رغم الظروف الصعبة

الرياضة

الاهلى
الاهلى

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

عبد الحفيظ: حققنا الهدف بالتأهل.. و"لاسارتي" يقود الأهلي أمام الداخلية

#

"عبد الحفيظ" يعد بمتابعة جيدة لشباب الأهلي

#

الأهلي يكشف حقيقة رحيل «معلول»

#

«عبد الحفيظ»: الأهلي محتاج قلب جامد لعبور المرحلة

المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مباراة العودة أمام جيما الإثيوبي في ظروف صعبة سواء من حيث الطقس السيئ أو أرضية الملعب، ولكن الأهم أن الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الأهلي أهدر العديد من الفرص، وهو درس يجب أن يتعلم منه الفريق، خاصة في مثل هذه المواجهات.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق اجتاز عقبات كثيرة في بطولة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا في المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق، وبشكل عام الأهلي في تقدم، وفي حالة تحسن مستمر.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الأهلي أغلق صفحة جيما الإثيوبي، وسيكون التفكير خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر على بطولة الدوري العام، وأن عدم مشاركة علي معلول وأحمد فتحي في مباراة العودة بدوري أبطال إفريقيا يرجع إلى عودة الثنائي من إصابات طويلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يعلن عن خليفة وزير الدفاع المستقيل
» رغم الهزيمة.. الزمالك يتأهل لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية
» عضو بـ«الصيادلة»: نعتذر للصحفيين عن الاعتداء الغاشم
» "ماكرون" يعاتب أمريكا: لستم محل ثقة
» رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي
» عبد الحفيظ: حققنا الهدف بالتأهل.. و"لاسارتي" يقود الأهلي أمام الداخلية
» 400 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2018
» "القضاء الإداري" ترفض وقف برنامج أحمد موسى
» الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال
» الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا
» رسالة نارية من «أردوغان» لـ«نتنياهو»: طرقت الباب الخطأ

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين