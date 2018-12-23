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مقتل قيادي بـ"طالبان" في غارة أمريكية على أفغانستان

عرب وعالم

غارة - أرشيفية
غارة - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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طالبان

غارة امريكية

مقتل قيادي

باكيتا

قتل قيادي في حركة "طالبان"، إثر غارة أمريكية نفذت، الأحد، بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار (درون)، استهدفت منطقة بارمال، بولاية باكيتا، جنوب شرقي أفغانستان .

ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن مصادر (لم تسمها) إنّ "القيادي سيف الله (لم تشر إلى اسمه الكامل) قتل في غارة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، استهدفت مخبأ بمنطقة بارمال ".

وأضافت المصادر أنّ الغارة نتج عنها أيضا "مقتل اثنين من المقربين من القيادي (سيف الله) ".

والسبت، قتل 4 مسلحين على الأقل، في غارة نفذتها طائرة مسيرة بدون طيار، استهدفت منطقة باكوا، بولاية فراه، غربي أفغانستان، حسبما نقلت وكالة "خاما" الأفغانية .

وفي هذا الشأن، قال الجيش الأفغاني، في بيان، إنّ الغارة أسفرت عن تدمير "مركبة، ورشاش من طراز (بي كيه إم)، إضافة إلى بندقية قناص، و 3 بنادق من طراز (3 أيه كيه – 47) ".

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، كان القيادي في طالبان الملا محمد رحيم واثنين نوابه، من ضمن 27 آخرين قتلوا في عملية مشتركة نفذتها القوات الخاصة الأفغانية والأمريكية في منطقة سارغاردان تشوك بولاية هلمند، جنوبي أفغانستان، حسب صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية .


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