» توتنهام يسحق إيفرتون بسداسية مُذلة

23 ديسمبر 2018 - 08:09 م

حقق فريق توتنهام فوزًا غاليًا على نظيره إيفرتون، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح الكوري الجنوبي هيونج سون مين، لاعب توتنهام أهداف فريقه في الدقيقة 27، وأضاف ديلي الهدف الثاني في الدقيقة 35، وسجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 42، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق كريستيان اريكسين في الدقيقة 48، في حين تمكن سون من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 61، واختتمت الأهداف بتسجيل هاري كين الهدف السادس في الدقيقة 74.

وجاءت أهداف إيفرتون عن طريق ثيوا والكوت وسيجورسون في الدقيقتين 21 و51.

ورفع السبيرز رصيده إلى 42 في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ 24 في المركز الحادي عشر.