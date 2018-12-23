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زلزال جديد يضرب إندونيسيا

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زلزال يضرب إندونيسيا
زلزال يضرب إندونيسيا

محمد فضل- متابعات

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ضحايا

زلزال

إندونيسيا

ضرب زلزال شدته 5 ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية، وذلك بعد الزلزال الأول الذي ضرب إندونيسيا أمس، وتسبب بمقتل 222 وإصابة ما يزيد عن 800 آخرين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي، أن زلزال آخر قوته 5 ريختر، وقع على بعد 23 كيلومترا قبالة سواحل منطقة تيكو الإندونيسية على عمق 97.1 كم تحت سطح الأرض، وفقا لموقع "ذا صن" البريطاني.

وأعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عن حزنه اليوم خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرا من خلالها عن حزنه لضحايا تسونامي الذين سقطوا في بانديجلانج وسيرانج وجنوب لامبونج الليلة الماضية، مؤكدًا أنه أمر جميع المسئولين الحكوميين المعنيين بالاستجابة لحالات الطوارئ على الفور والبحث عن الضحايا والعثور عليهم ورعاية المصابين.

وتقع إندونيسيا  في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل، وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص، في 13 دولة، بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا، بينما أدى زلزالان شبه متزامنين بقوة 5.9 درجات و6 درجات، يوم 2 أكتوبر الماضي، قبالة جزيرة سومبا في جنوب إندونيسيا إلى مقتل 844 شخصا على الأقل.

ووقع زلزالان شبه متزامنين بقوة 5.9 درجات و6 درجات، يوم 2 أكتوبر الماضي، قبالة جزيرة سومبا في جنوب إندونيسيا، وذلك بعد أربعة أيام من زلزال مدمر في سولاويسي الذي قتل 844 شخصًا على الأقل.


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