"الديهي" يطالب بإلغاء العيد الوطني للمحافظات

23 ديسمبر 2018 - 08:34 م

قدم الإعلامي نشأت الديهي، تحية حب و فخر لشعب محافظة بورسعيد الباسل وذلك بمناسبة يوم النصر الموافق 23 ديسمبر.

وطالب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "،بضرورة إلغاء مسمي العيد الوطني للمحافظات ، مؤكدًا إننا نعيش في وطن واحد ، له عيد واحد فقط.

وأضاف "الديهي"، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تهزم تحت أي ظرف ومهما كانت التحديات ، لافتًا إلي أنه سبق وأن حاولت الدول الكبري أن تكسر "شوكة" مصر ولكنها فشلت.