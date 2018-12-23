5 تنقلات لضباط "الداخلية" في 2018 أضخمها "حركة يوليو"

23 ديسمبر 2018 - 08:40 م

أجرت وزارة الداخلية، خلال عام 2018، عددا من حركات التنقلات 4 منها على مستوى عدد من القيادات الأمنية والخامسة على مستوى جميع الضباط، وهى الحركة السنوية للتنقلات التي تصدر نهاية شهر يوليو من كل عام.

واستهدفت تلك التنقلات ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الأمني، وإحداث طفرة في الآداء والدفع بقيادات أمنية جديدة لمواكبة التغيرات والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وفي 11 ديسمبر الجاري، أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن ومساعدي الوزير شملت نحو 15 قيادة أمنية، أبرزها اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر، واللواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مديرية أمن الشرقية، واللواء عبدالله خليفة من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف.

وأجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في 15 يونيو الماضي، حركة تنقلات بعد تقلده لمهام منصبه شملت، تعيين اللواء عماد صيام مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء أحمد العمري مساعدًا للوزير لقطاع شئون الأفراد.

كما تضمنت الحركة اللواء أحمد إبراهيم مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد يوسف مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء عادل جعفر نائبًا لرئيس قطاع الأمن الوطني بدرجة مدير عام واللواء حازم حمّاد، الأمانة العامة لوزارة الداخلية، واللواء محمد السلاوي، نائب قطاع التخطيط، واللواء حسام الخولي، مديرًا للمكتب الفني للوزير، واللواء هشام عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمتابعة.

وفي نهاية شهر يوليو الماضي، اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2018، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الإجتماعية والبعد الإنساني، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للضباط.

وشملت الحركة ندب اللواء إيهاب خيرت أحمد فرحات لمنصب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء شعبان زكي عبدالتواب حسن، مساعد الوزير لقطاع المنافذ، واللواء دكتور مصطفى عبدالحميد شحاتة غويل، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء دكتور طارق عزت عبدالمعطي محمد، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء علي حسين محمد مصطفى سلطان مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء أمجد علي عبدالفتاح علي عبدالله ، مساعد الوزير لمنطقة القناة.

وفي 20 إبريل، اعتمد وزير الداخلية السابق، حركة تنقلات محدودة شملت محافظات الفيوم وقنا وأسوان، وتم تصعييد عدد من الضباط برتبة عقيد وعميد كمديري مباحث بتلك المديريات.

وشملت الحركة تعيين رئيس مباحث البحر الأحمر العميد أسامة حلمي مديرا لمباحث أسوان خلفا للعميد محمود عوض، الذي تم نقله للسجون والعميد عامر محمود عامر وكيل مباحث إدارة الشركات بالإدارة العامة للنقل والمواصلات رئيسا لمباحث أسوان خلفا للعميد محمد عبد اللطيف الذي تم نقله للسياحة، واللواء أشرف رياض مدير مباحث قنا تم نقله لمصلحة أمن الموانئ.

وفي 16 مايو الماضي، اعتمد وزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار حركة تنقلات محدودة، شملت حيث جرى نقل اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات خلفا للواء قاسم حسين، الذي أحيل للمعاش لبلوغ سن التقاعد.

وجرى تعيين اللواء محمد الشريف مدير الأمن الوطني بالإسكندرية في منصب مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وتم نقل اللواء زكي صلاح مساعد الوزير لوسط الدلتا إلى مساعد الوزير لشرق الدلتا.

كما اعتمد وزير الداخلية السابق في 9 مارس الماضي، حركة تنقلات محدودة شملت الحركة تعيين اللواء محمد حجي حكمدار الدقهلية مديرًا للأمن خلفًا اللواء أيمن الملاح، الذي نقل إلى ديوان عام، وتعيين اللواء طارق علام نائب مدير أمن القاهرة للقطاع الجنوب مديرًا للأمن الأقصر.