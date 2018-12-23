» وفاة المراقب العام للإخوان في السودان

23 ديسمبر 2018 - 08:42 م

وافت المنية صباح الأحد، المراقب العام السابق للإخوان المسلمون في السودان الشيخ علي جاويش، عن عمر ناهز 78 عامًا .

وشيعت حشود جنازة علي جاويش، إلى مقابر الفاروق في العاصمة السودانية الخرطوم ظهر الأحد بحضور رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، مساعد الرئيس عمر البشير إبراهيم السنوسي، الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، وعدد من قيادات الحركة الإسلامية ورموز الإخوان المسلمون، حسب وكالة "الأناضول" التركية .

وولد علي جاويش، في قرية الجول شمال في بلدة الباوقة المشهورة بولاية نهر النيل، ودرس مراحل تعليمه الأولي بالباوقة وبربر ثم المدرسة الثانوية في بور سودان ومن ثم التحق بكلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم التي تخرج فيها عام 1965 .

وفي الأعوام 2005 - 2010 شغل مقعدًا في البرلمان عن الإخوان المسلمون، ثم عاد إلى مكتبه التجاري في السوق العربي بالخرطوم حتى انتخابه مراقبًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمون خلفًا ليوسف نور الدائم .