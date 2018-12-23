» حبس موظف هتك عرض 3 أطفال بدار أيتام

23 ديسمبر 2018 - 08:48 م

اعتدى موظف بإحدى دور الأيتام في الجيزة على 3 أطفال جنسيًا، قبل أن يبلغ مسئولو الدار الأجهزة الأمنية عنه، والتي ألقت القبض عليه.

وتبين من التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، ورود بلاغ مدير دار أيتام بمنطقة ساقية مكي بتعرض 3 أطفال من نزلاء الدار، لهتك العرض والاعتداء الجنسي من قبل أحد الموظفين.

وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقًا من الضباط لفحص البلاغ، وتوصلت نتائج تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أنه أثناء قيام أحد المشرفين بفحص أجساد الأطفال، للتأكد من سلامتهم، لاحظ علامات غريبة بأجساد 3 منهم، تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة، وبسؤالهم عن سبب تلك الآثار والعلامات، أخبروه أن موظفا اعتدى عليهم جنسيا منذ أشهر عدة، وكان يهددهم لعدم الإبلاغ عنه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان وقت البلاغ في إجازة بمحافظة بني سويف، فجرى استئذان النيابة العامة لضبطه، بعد سماعها أقوال الأطفال المجني عليهم، والذين أكدوا تعدي الموظف عليهم جنسيا.

تحركت مأمورية أمنية ترأسها المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد معتصم رزق معاون مباحث الجيزة، إلى محافظة بني سويف، ونجحت في ضبط المتهم البالغ من العمر 25 عامًا.

وأقر المتهم في مناقشاته أمام رجال الأمن والنيابة العامة، بأنه هتك عرض الأطفال المجني عليهم نحو 6 أو 7 مرات خلال 3 أشهر، وأنه اعتاد ممارسة ذلك النوع من الشذوذ، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة هتك العرض.

وبعرض المتهم على قاضي المعارضات، قرر استمرار حبسه 15 يومًا.