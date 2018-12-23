«زاكيروني» يعلن قائمة منتخب الإمارات لبطولة آسيا

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كأس أمم أسيا 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير المقبل.

وجاءت قائمة منتخب الإمارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي

الدفاع: محمد أحمد، خليفة الحمادي، خالد عباس، فارس جمعة، بندر الأحبابي، محمود خميس

الوسط: خميس إسماعيل، ماجد حسن، إسماعيل أحمد، خليفة مبارك، علي سالمين، عامر غبد الرحمن، سيف راشد، محمد عبد الرحمن، ريان يسلم، اسماعيل الحمادي

الهجوم: خلفان مبارك، إسماعيل مطر، أحمد خليل، علي مبخوت

جدير بالذكر أن منتخب الإمارات المستضيف لبطولة كأس أسيا يقع في المجموعة الأولى برفقة منتخبات البحرين وتايلاند والهند

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