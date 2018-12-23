  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:37 م
بحث متقدم
الدكتورة هالة زايد

«الصحة» تلجأ للتعاقد مع المحالين على المعاش لسد العجز

مجلس النواب

البرلمان يعلن الغضب ويهدد بتعليق الجلسات العامة

صوب زراعية (أرشيفية)

مصر تتجه لتوفير 60% من مياه الزراعة

وزير الداخلية

5 تنقلات لضباط "الداخلية" في 2018 أضخمها "حركة يوليو"

الإفتاء

الإفتاء: تفجير الكنائس.. اعتداء على ذمة الله

عمر البشير

الجيش السوداني يؤكد دعمه لـ"البشير"

الرئيس السيسي مع مجلس الهيئات القضائية

لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

مدبولي

الحكومة تُطلق أول خريطة للقطاع الصناعي في مصر

البرلمان

تعرف على رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

صدام حسين

فيديو.. رسالة من أسرة "صدام" للشعب العراقي

برلماني:

وقف ترخيص سيارات الأجرة بعد مرور 5 سنوات على إنتاجها

آخر الأخبار

موقف سيارات
موقف سيارات

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عودة الطيران الفنلندى إلى مصر بعد غياب 6 سنوات

#

بالفيديو.. فنانة سعودية شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء النقاب

#

"فطار الصباحية" ينهي حياة عروسين

#

3 فتيات يقتلن والدهن لاعتدائه عليهن جنسيًا

قال اللواء يحيى الكدواني، عوض مجلس النواب، إن مواد قانون المرور الجديد لا تزال تخضع للمناقشة حتى الآن داخل البرلمان، ولم تتم الموافقة عليه، مؤكدًا أنه لن يسمح بترخيص السيارات الأجرة التي مضى على إنتاجها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، أما بالنسبة لسيارة نقل الركاب التي استخدمت لمدة 20 عامًا لن يتم تجديد ترخيصها؛ لكونها تهالكت .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، لتوفير قروض لأصحاب سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون المرور الجديد سيتم حظر سير واستخدام "المقطورات" على الطرق الحديثة .

يذكر أن قانون المرور الجديد منح قائدي السيارة نحو 50 نقطة يستخدمها طول العام، مقسمة حسب شرائح اجتماعية، وفي حال تم تخطي السائق النقاط الممنوحة له يتم سحب رخصة القيادة منه، ولإعادتها عليه أن يجري اختبار قيادة من جديد، وكذلك المشاركة بأمر القانون في مدرسة لتعليم القيادة لاستخراج الرخصة، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء اختبار مخدرات للمتقدمين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابات خطيرة لشاب حاول الانتحار تحت عجلات المترو
» حبس موظف هتك عرض 3 أطفال بدار أيتام
» وفاة المراقب العام للإخوان في السودان
» توتنهام يسحق إيفرتون بسداسية مُذلة
» زلزال جديد يضرب إندونيسيا
» الخارجية السودانية تستدعي السفير الكويتي
» منزل مدافع باريس سان جيرمان يتعرض للسرقة
» الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلاً
» تعليق «جروس» بعد خسارة الزمالك أمام القطن
» «ترامب» يعلن عن خليفة وزير الدفاع المستقيل
» الحكومة السودانية تستجيب للمتظاهرين

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين