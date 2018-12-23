  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
الدكتورة هالة زايد

«الصحة» تلجأ للتعاقد مع المحالين على المعاش لسد العجز

مجلس النواب

البرلمان يعلن الغضب ويهدد بتعليق الجلسات العامة

صوب زراعية (أرشيفية)

مصر تتجه لتوفير 60% من مياه الزراعة

وزير الداخلية

5 تنقلات لضباط "الداخلية" في 2018 أضخمها "حركة يوليو"

الإفتاء

الإفتاء: تفجير الكنائس.. اعتداء على ذمة الله

عمر البشير

الجيش السوداني يؤكد دعمه لـ"البشير"

الرئيس السيسي مع مجلس الهيئات القضائية

لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

مدبولي

الحكومة تُطلق أول خريطة للقطاع الصناعي في مصر

البرلمان

تعرف على رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

صدام حسين

فيديو.. رسالة من أسرة "صدام" للشعب العراقي

«الصحة» تلجأ للتعاقد مع المحالين على المعاش لسد العجز

آخر الأخبار

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تتعاقد مع 800 طبيب للوحدات بـ11 محافظة

#

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

#

تعرف على أسماء 5 صفقات أوشك الأهلي على ضمهم

#

وزيرة الصحة تحرج حساسين على الهواء

وزارة الصحة

نقابة الأطباء

خلاف

المحالين على المعاش

المتفرغين

كشفت وزارة الصحة، عن إعدادها خطة تستهدف زيادة أعداد الأطباء فى الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات.

وفى بيان للوزارة، أصدرته الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أعلنت فيه دراسة إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين إلى المعاش من موازنة المحافظات، مع العمل على إعادة توزيع الأطباء داخل المحافظة ومنع التكدسات فى الإدارات والمنشآت المركزية بالمحافظة، والاستعانة بنواب طب الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبعد الترقية إلى مساعد أخصائي

وأشارت عبد المجيد، إلى أنه يتم سد العجز فى الوحدات والمراكز عبر تسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والمحرومة.

رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أوضحت أنه تم فتح باب الانتداب بنظام «الشيفتات»، حيث تمت مخاطبة القطاع العلاجى بالوزارة لتكليف الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين بمأمورية للعمل يومين فى الأسبوع بأحد مراكز ووحدات الرعاية الأساسية للإدارة الصحية والمنطقة الطبية التى يتبع لها المستشفى، والتى لا يتوافر بها أخصائيون فى تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، على أن يعمل الأطباء باقى أيام الأسبوع بالمستشفى ويكون هذا بالتناوب بين الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين.

الدكتور سمير على توني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أبدى إعجابه بفكرة التعاقد مع الأطباء المتفرغين أو المحالين إلى المعاش، واصفًا الفكرة بأنها «خارج الصندوق وجميلة».

وأضاف «توني»، فى حديثه لـ«المصريون»، أن الفكرة جديدة ولم يفكر فيها أحد من قبل، مؤكدًا أنها الحل المتاح خلال تلك الفترة، إضافة إلى أنها ستحل مشكلات كثيرة وستقلل من العجز فى أعداد الأطباء.

وأشار إلى أن عمل الطبيب ليس بدنيًا وبالتالى لا مشكلة من التعاقد مع من تجاوز سنه الستين، منوهًا، أن كثيرًا من المتقاعدين لا يمتلكون عيادات خاصة، ويجلسون فى بيوتهم دون عمل رغم ما يمتلكونه من خبرات، ومن ثم الاستعانة بهم أمر جيد، فضلًا عن أنه سينقل خبراته إلى الأطباء الأصغر سنًا.
الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، طالب بأن يكون أماكن عمل هؤلاء بالقرب من أماكن إقامتهم، وكذلك لابد من اختيارهم بعناية، معتبرًا أنه ليس الحل النهائي، ولكن يجب النظر فى أحوال الأطباء ولماذا يهاجرون للخارج.

وذكر أن الأطباء يعملون فى ظروف قاسية سواء من حيث المادة أو ظروف العمل أو غيرها، مؤكدًا أنه لو تم تحسين تلك الظروف لن يضطر الأطباء للسفر للخارج، والذى لا يأتى لزيادة الدخل فقط، ولكن لعوامل أخرى.

لكن الدكتور محمد عبد الحميد، عضو نقابة الأطباء، قال إن الأطباء الذين تعدوا سن الـ60 عامًا وخرجوا على المعاش إذا تم التعاقد معهم سيكون ذلك داخل محافظة كل منهم؛ لأن السن يمنعهم من التنقل بين المحافظات لسد العجز.

وأكد أن القاهرة، بها تكدس وكثافة كبيرة فى عدد الأطباء وبالتالى إذا قرروا تقديم الخدمة الطبية فى محافظات أخرى يجب معرفة المرتبات التى توفرها الوزارة لهم، ففى العام الماضى تم الاتفاق مع أطباء فى البحر الأحمر وسيناء وتم أخذ عدد من الأطباء كانتداب وحصولهم على نفس رواتبهم لأنه أولًا وأخيرًا موظف حكومي.

وتساءل فى حديث له: «هناك تصريح سابق لوزير الصحة بإعطاء الطبيب 30 ألف جنيه شهريًا، أليس من الأفضل إعطاء نصفهم لمن يعمل فى الدولة وعلى قوة العمل بالفعل وهو شاب ولديه القدرة على بذل مجهود».

ورأى أنها طريقة غير عملية وغير فعالة، حيث لن يستطيع أصحاب الـ60 عامًا تقديم الخدمة الطبية المنشودة للمواطنين، ومن الأفضل الاهتمام بالأطباء الموجودين بالفعل وتقديم كل محفزات العمل.

فيما، علق على هذا الأمر الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلًا «إن التخصصات التى تشهد نقصًا بالمستشفيات تشمل: الجراحة، الطوارئ، والعنايات المركزية، والتى تعد أبرز التخصصات المطلوبة بالخارج، فهناك نية من شباب الأطباء للسفر إلى الدول الإفريقية والأوروبية ومنها انجلترا، إلى جانب الدول العربية».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابات خطيرة لشاب حاول الانتحار تحت عجلات المترو
» حبس موظف هتك عرض 3 أطفال بدار أيتام
» وفاة المراقب العام للإخوان في السودان
» توتنهام يسحق إيفرتون بسداسية مُذلة
» زلزال جديد يضرب إندونيسيا
» الخارجية السودانية تستدعي السفير الكويتي
» منزل مدافع باريس سان جيرمان يتعرض للسرقة
» الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلاً
» تعليق «جروس» بعد خسارة الزمالك أمام القطن
» «ترامب» يعلن عن خليفة وزير الدفاع المستقيل
» الحكومة السودانية تستجيب للمتظاهرين

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين