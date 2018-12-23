تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب بشأن سوريا

23 ديسمبر 2018 - 10:30 م

قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "اتفقا على التنسيق بين البلدين لمنع حدوث أي فراغ في السلطة بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".



وأضافت أن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترامب عن ارتياحه إزاء الخطوات التي اتخذتها واشنطن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا.



وأكد الرئيس التركي في هذا الإطار استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للولايات المتحدة حليفتها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب المصادر.



وأضافت المصادر أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضروة زيادة الحجم التجاري الذي لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب بين البلدين.



وأوضحت أن أردوغان هنأ ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة قدوم العام الجديد.



وفي تغريدة عبر "تويتر" قال الرئيس أردوغان، الأحد، إنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة" مع ترامب، معربا عن أمله في أن تحمل هذه المكالمة الخير للبلدين والمنطقة.



وفي وقت سابق، الأحد، أعلن ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، أنه بحث مع أردوغان مكافحة داعش والانسحاب المنسق للقوات الأمريكية من سوريا.



وكتب ترامب، في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر": "أجريت اتصالًا مثمرًا مع الرئيس التركي تباحثنا خلاله بشأن مكافحة تنظيم داعش، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطئ للقوات الأمريكية من سوريا".



وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بحث كذلك التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.



وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

