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شرق رام الله..

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز وزير الزراعة الفلسطيني

عرب وعالم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

المصريون ووكالات

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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، وزير الزراعة الفلسطيني، سفيان سلطان، شرق رام الله، أثناء مغادرته المدينة متوجهًا إلى الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان، واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة "جفعات أساف" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت الإساءة إليه (الوزير)، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، قبل أن تستولي على جهاز الإنذار الخاص بها، دون توضيح ما إذا كان قد أطلق سراحه أم لا.
واستنكرت الوزارة، هذا الإجراء الاحتلالي بحق سلطان، باعتباره مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.
ولم يصدر أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي حتى الساعة 22: 35 تغ بشأن واقعة احتجاز الوزير الفلسطيني. 

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