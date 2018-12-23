» تطورات جديدة بشأن مكتبة الفنان الراحل حسن كامى

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حسن كامي
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المصريون ـ متابعات

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أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانًا أكدت فيه أن الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية، بتفويض من الدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة، وقع عقد اتفاق «وعد بالبيع» مع ورثة الفنان حسن كامى بموجبه تحصل مكتبة الإسكندرية على مقتنيات مكتبة «المستشرق» بعد أن تؤول إلى الورثة وحضر توقيع الاتفاق اللواء محمد الشافعى، مستشار مدير المكتبة.
يأتى هذا الاتفاق فى إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على ذاكرة الأمة المصرية، واقتناء ما يتعلق بذاكرة هذا الوطن من مقتنيات ثقافية، وكتب، وثائق، وأعمال فنية.
وأعرب الورثة الشرعيون للفنان حسن كامى أثناء توقيع الاتفاق عن رغبتهم فى أن تكون «مكتبة المستشرق» فى خدمة الوطن.
واتفق الطرفان على جرد محتويات المكتبة وحصرها (مجموعة حسن كامى الورقية والمطبوعة والمخطوطة والمرسومة والملتقطة) سواء كانت بمقر المكتبة أو خارجها، وأن يقوم الورثة بتحديد ما سيتم تقديمه كإهداء من هذه المحتويات وما هو بمقابل مادى بين الطرفين.

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