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الشرطة تطلق الغاز على مئات المحتجين في الخرطوم

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أطلقت الشرطة السودانية، مساء اليوم الأحد، قنابل الغاز  المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم.
وقال شاهد من «رويترز» إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز  المسيل للدموع بعد إغلاق مئات المحتجين شارعا في قلب العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.
وتجمع المحتجون عقب مباراة لكرة القدم وهتفوا قائلين «الشعب يريد إسقاط النظام» و«حرية حرية» وسط تواجد كثيف لقوات الأمن.

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