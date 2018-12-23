"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

23 ديسمبر 2018 - 11:25 م

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة رفع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحريك في أسعار الكهرباء حاليًا، ولن يتم رفع أسعار الكهرباء حتى 1 يوليو 2019.



وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعلن كل القرارات بمصادقية في مؤتمرات صحفية قبل تطبيقها.

