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نتنياهو يناقش مع بومبيو الأسبوع المقبل هذا الأمر الهام

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بومبيو نتنياهو
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المصريون ووكالات

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يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل في البرازيل، حسب القناة العاشرة الإسرائيلية.
وذكرت القناة، الأحد، أن نتنياهو وبومبيو سيناقشان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وفي وقت سابق الأحد، قال نتنياهو، إن إسرائيل "ستواصل التصدي للوجود الإيراني في سوريا".
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا "لن يغير سياستنا الثابتة".
والأربعاء، أعلن ترامب سحبا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا معتبرا أن هدف "هزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية قد تحقق.
وبحسب مراقبين، كانت إسرائيل ترى في الوجود الأمريكي على الأراضي السورية حصناً في مواجهة التواجد الإيراني وثقلاً موازياً للنفوذ الروسي. 

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