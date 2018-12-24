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موظف بمكتبة "كامي" يكشف عن معلومات خطيرة

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حسن كامي
حسن كامي

المصريون ـ متابعات

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كشف مايكل عزيز، الموظف بمكتبة الفنان الراحل حسن كامي، عن أن المكتبة بها ما يقرب من 23 ألف كتاب، لافتًا إلى أن هذا العدد لا يشمل الخرائط والمخطوطات.
وأوضح "عزيز"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه إذا تم تحويل قيمة هذه الكتب المسعرة فقط إلي مبالغ مالية سوف يصل سعرها إلى 16 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الكتب غير مسعرة إذا تم وضع تسعيرة تقريبية لها سوف تصل قيتمها إلى 20 مليون جنيه.
وأضاف أن المكتبة بها لوحات خاصة بـ ديفيد روبرتس، تعتبر من أغلي لوحات ديفيد روبرتس، معقبًا: «اللوحة الواحدة يصل سعرها إلي 80 ألف جنيه، ويوجد منها 31 نسخة»، لافتًا إلي أن لوحة الملوك الخاصة بـ ديفيد روبرتس الموسومة بخط يده يصل سعرها إلي 50 ألف دولار، موضحًا أنه كانت هناك 3 نسخ من هذه اللوحات، واحدة منهما موجودة في بيت الراحل، والأخرى حصل عليها الملحق العسكري الإيطالي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، والأخرى بالمكتبة.
ولفت إلى أن الفنان حسن كامي، كان من الممكن أن يعطي المكتبة لشخص آخر ولكن بشرط أن يحتفظ باسم زوجته على المكتبة، بغض النظر عن كونه وريثًا أو غير وريث، مشيرا إلي أن الفنان حسن كامي قام في أواخر شهر سبتمبر الماضي بعمل جرد ومسح لمحتويات المكتبة ويضع التسعيرة على الكتب والمحتويات.



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