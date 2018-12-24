» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية

24 ديسمبر 2018 - 05:45 ص

قررت محكمة جنايات الزقازيق بجلستها التي انعقدت أمس الأحد إحالة أوراق مغتصب ابنته إلى مفتي الديار المصرية .



وترجع وقائع القضية إلى رمضان قبل الماضي حيث تجرد أب من جميع المشاعر الإنسانية وقام باغتصاب ابنته ثم قتلها خشية افتضاح أمره .



وتلقى قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغا من "ش. ط" -33 سنة - يفيد أنه حال تواجده بعمله تلقى اتصالا هاتفيا يفيد وفاة نجلته "بسملة" البالغة من العمر 9 سنوات ، وبمناظرة الجثة تبين أنها مسجاة على ظهرها وببطنها جرح طعني فضلا عن سحجات بجوار الأنفق واليد الأسرة ، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم بعثرة محتوياتها وهو ما جعل رجال المباحث يشكون في الأمر.



وزعم المتهم في التحقيقات أنه يمر بظروف مادية سيئة جعلته يقرر قتل ابنته لحمايتها من تقلبات الحياة ، وهي الرواية التي ثبت كذبها وذلك بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي قيام الأب باغتصاب ابنته بلا رحمة وقتلها خشية افتضاح أمره.