  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:50 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

الغندور يكشف مفاجأة عن عدم حضور تركي آل الشيخ للزمالك

أتيليه هاني

شاهد القبر الذي دفن فيه "ترزي الفنانات" عشيقته داخل محله

حسن كامي

موظف بمكتبة "كامي" يكشف عن معلومات خطيرة

باتريك شانهان

"ترامب" يعلن عن خليفة "الكلب المسعور" في البنتاجون

عمرو أديب

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيسبوك"

فواتير الكهرباء

"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

أحمد موسى

"موسى": هذا الأمر أخطر تحدي يواجه مستقبل مصر

الملك عبدالله الثانى

عاهل الأردن يكشف معلومة هامة عن الغاز المصري

الدكتورة هالة زايد

«الصحة» تلجأ للتعاقد مع المحالين على المعاش لسد العجز

مجلس النواب

البرلمان يعلن الغضب ويهدد بتعليق الجلسات العامة

تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تفاصيل العثور على جثة طفل مقتولًا

#

مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار

#

تفاصيل مؤلمة عن مقتل شاب على يد نجار مسلح

#

ضبط أمين شرطة بحوزته كرتونة «ترامادول»

مغتصب ابنته

بسملة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بجلستها التي انعقدت أمس الأحد إحالة أوراق مغتصب ابنته إلى مفتي الديار المصرية .

وترجع وقائع القضية إلى رمضان قبل الماضي حيث تجرد أب من جميع المشاعر الإنسانية وقام باغتصاب ابنته ثم قتلها خشية افتضاح أمره .

وتلقى قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغا من "ش. ط" -33 سنة -  يفيد أنه حال تواجده بعمله تلقى اتصالا هاتفيا يفيد وفاة نجلته "بسملة" البالغة من العمر 9 سنوات ، وبمناظرة الجثة تبين أنها مسجاة على ظهرها وببطنها جرح طعني فضلا عن سحجات بجوار الأنفق واليد الأسرة ، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم بعثرة محتوياتها وهو ما جعل رجال المباحث يشكون في الأمر.

وزعم المتهم في التحقيقات أنه يمر بظروف مادية سيئة جعلته يقرر قتل ابنته لحمايتها من تقلبات الحياة ، وهي الرواية التي ثبت كذبها وذلك بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي قيام الأب باغتصاب ابنته بلا رحمة وقتلها خشية افتضاح أمره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»
» "التموين" توضح معلومة هامة بشأن البطاقات الجديدة
» الجيش السوداني يؤكد دعمه لـ"البشير"
» تطورات جديدة بشأن مكتبة الفنان الراحل حسن كامى
» 5 تنقلات لضباط "الداخلية" في 2018 أضخمها "حركة يوليو"
» فيديو.. رسالة من أسرة "صدام" للشعب العراقي
» إصابات خطيرة لشاب حاول الانتحار تحت عجلات المترو

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين